Furto a scuola, i Carabinieri arrestano un 43enne

E’ tarda sera quando il dirigente scolastico dell'istituto Majorana di Desio riceve l’attivazione dal sistema di allarme delle sua scuola: “Possibile intrusione nella parte posteriore del plesso scolastico”.

Il dirigente a quel punto contatta il numero di emergenza 112 riferendo il tutto all’operatore della Centrale operativa della Compagnia carabinieri di Desio che dirotta sul posto la pattuglia più vicina. Pochi minuti dopo gli uomini dell’Arma fanno accesso all’interno della scuola dove sorprendono il malvivente armato di piede di porco che stava tentando di aprire i distributori automatici di bevande per impossessarsi del denaro contenuto all’interno.

L’uomo, un 43 enne italiano, residente a Monza, tenta la fuga colpendo con l’arnese il torace di uno dei militari che riescono tuttavia a bloccarlo e disarmarlo. Completati gli accertamenti all’interno della caserma di via Nassirya a Desio, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina, lesioni, danneggiamento e porto di arnesi atti allo scasso, per poi essere accompagnato in carcere a Monza su disposizione del Pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza.