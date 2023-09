Furto a scuola: un 32enne di Cesano arrestato subito dopo il colpo, il complice condannato dopo sei anni

Furto a scuola: un 32enne di Cesano Maderno era stato arrestato subito dopo il colpo, il complice condannato dopo sei anni. Il cesanese, autore di un colpo al liceo Grassi di Saronno nel 2017, non era riuscito a farla franca. Ora il Tribunale ha condannato anche il complice, un saronnese, a due anni, con pena sospesa per il furto.

Furto di monetine al liceo, sei anni dopo arriva la condanna

Ci sono voluti sei anni per arrivare a una condanna, in primo grado, per il furto di monetine avvenuto al liceo Grassi di Saronno. Era il 9 novembre del 2017 quando due uomini si erano introdotti all'interno della scuola superiore di via Croce, a Saronno, puntando dritti alle macchinette e svuotandole delle monetine.

La loro irruzione aveva però fatto scattare l'allarme e allertato il custode che, oltre a chiamare i Carabinieri, si era subito messo alla ricerca dei due.

Il cesanese era stato preso sul posto

Uno dei due individui, un 32enne di Cesano, era stato arrestato sul posto; l'altro, un saronnese, era invece riuscito a dileguarsi, ma aveva abbandonato lo zaino, che all'interno aveva circa 220 euro della refurtiva e alcuni arnesi da scasso. Il complice era riuscito a fuggire, ma per poco: la perquisizione da parte dei militari dell'auto usata dal 32enne di Cesano aveva permesso di ritrovare telefono, portafoglio e carta d'identità del saronnese, subito ritenuto presunto complice del furto e mandato a processo. Lui si è sempre dichiarato estraneo ai fatti, ma non è bastato: sei anni dopo quella notte, è arrivata la condanna.