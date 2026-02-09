Furto al bar e tentato furto in un’attività commerciale: arrestato e denunciato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne senza fissa dimora. E’ ritenuto responsabile dei reati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato per un altro episodio di furto aggravato e per il possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Episodi successi tutti in città.

Furto al bar e tentato furto in un’attività commerciale: arrestato

L’intervento è nato da una segnalazione al 112 da parte di un cittadino che aveva notato movimenti sospetti nei pressi di un esercizio commerciale in via Santa Valeria. Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno sorpreso il 40enne mentre tentava di introdursi all’interno dell’attività.

Poco prima il furto in un bar di via Alla Porada

Alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha opposto attiva resistenza nel tentativo di sfuggire all’identificazione. Man ci è riuscito. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire attrezzi da scasso e la somma di 197 euro in contanti, ritenuta provento di attività illecita. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Le successive indagini dei Carabinieri hanno consentito di attribuire all’uomo anche un furto perpetrato poco prima in un bar di via Alla Porada, da cui era stata sottratta la somma di 40 euro contenuta nel registratore di cassa: l’uomo è stato riconosciuto attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza.

La convalida dell’arresto

Già noto alle Forze dell’Ordine, il 40enne è stato quindi dichiarato in arresto e, come disposto dal sostituto procuratore della Repubblica di Monza, è stato sottoposto al giudizio direttissimo. Il giudice, dopo avere convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti dell’imputato la misura cautelare dell’obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne.