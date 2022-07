Lancia un appello sui social per ritrovare la bicicletta rubata

Un appello sui social per ritrovare la bicicletta rubata al figlio 14enne davanti al centro natatorio di Seregno. Lo lancia una 43enne, che vive a Lissone: "E' il regalo dopo l'esame di terza media".

Appello per ritrovare la bicicletta rubata

Un appello sui social network nella speranza di ritrovare la bicicletta del figlio di 14 anni, rubata nei giorni scorsi davanti al centro natatorio comunale. "L’avevo comprata da poco per mio figlio Alessandro, con tanti sacrifici, per premiarlo dopo l’esame di terza media". Il furfante ha agito in pieno giorno alla Porada.

Il furto all'esterno della piscina

Lo studente aveva raggiunto la piscina da Lissone, dove risiede, per passare un pomeriggio di divertimento e spensieratezza insieme agli amici. Verso le 17 è uscito per controllare la bicicletta e ha trovato soltanto la ruota davanti legata con il lucchetto. "Ci è rimasto molto male e mi ha subito chiamata per farsi andare a prendere - ha spiegato la madre, di origini romene - Si tratta di una mountain bike nera con strisce arancioni, ha lo spazio per una borraccia".

"Serve la videosorveglianza"

Dopo la richiesta sui social la mamma ha ricevuto grande solidarietà. "Mi hanno scritto persone pronte ad aiutarmi e disposte a contattarmi in caso l’avessero trovata", aggiunge la mamma che spera di avere successo nella ricerca. Tuttavia la donna sostiene che all'esterno della piscina "serve assolutamente un posto dove riporre le bici, custodito e controllato, perché non è la prima volta che capitano simili episodi. Inoltre bisogna potenziare la videosorveglianza comunale".