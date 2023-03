Maxi furto di biciclette elettriche in un deposito della ditta Mandelli a San Salvatore a Seregno. Un colpo notturno che sembra la sequenza di un film: asportata una quarantina di pezzi, per un bottino che supera i 50mila euro.

Maxi furto di biciclette, bottino di oltre 50mila euro

Nei giorni scorsi in azione ladri professionisti a San Salvatore, durante le ore notturne. Ignoti hanno preso di mira il capannone della ditta Mandelli, con sede a Carate. Sono saliti sul tetto, hanno tagliato le grate in ferro di un lucernario e sono penetrati nel deposito, con le porte blindate e tutte le finestre protette dalle grate. Poi, forse con una carrucola, hanno sollevato più di quaranta ebike e sono fuggiti dall'immobile, che si trova in una strada a fondo chiuso.

Le indagini dei Carabinieri

Di certo hanno agito furfanti esperti, che conoscevano bene il deposito e l'intera zona. I ladri sono stati attenti a rimanere in una zona dell'immobile non raggiunto dai radar del sistema d'antifurto, che infatti non è scattato. Al momento non è chiaro se i malfattori abbiano utilizzato un autocarro per caricare la refurtiva, oppure abbiano portato via le biciclette a mano, una dopo l'altra, forse scappando attraverso i campi nel buio. Nessuno fra i residenti del rione ha visto o sentito nulla di strano, nonostante l'orario notturno. Sul maxi furto indagano i Carabinieri della Compagnia di piazza Prealpi. Il servizio integrale sul Giornale di Seregno in edicola questa settimana.