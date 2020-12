Furto di 44 computer a scuola, arrestati padre e figlio

Il bottino del furto era stato ingente: 44 computer trafugati all’istituto superiore Candia di Seregno. E ora, a sei mesi dal colpo, i responsabili sono stati identificati e arrestati: sono padre e figlio

Il furto dei computer a scuola

Il furto era stato consumato il 6 giugno quando ignoti si erano introdotti all’interno dell’istituto Candia di Seregno, trafugando 44 computer marca Apple del valore complessivo di circa 50mila euro. Le indagini erano partite immediatamente e non si sono mai fermato, portando nei giorni scorsi a una svolta. I Carabinieri della Stazione di Seregno hanno, infatti, eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Monza nei confronti di un 47enne e di un 24enne italiani (padre e figlio), entrambi pregiudicati per i reati contro il patrimonio, la persona, la pubblica amministrazione e spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, il primo domiciliato in Pieve Fissiraga (LO) e il secondo a Milano.

In particolare, in seguito ad articolata attività di polizia giudiziaria (acquisizione e visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, identificazione del veicolo da loro utilizzato, riscontri della loro identità con i cartellini anagrafici e analisi del traffico telefonico) il gip di Monza ha emesso l’ordinanza nei confronti degli indagati che sono stati rinchiusi nel carcere milanese di San Vittore e monzese di Sanquirico. Parte dei materiali rubati sono stati recuperati dalla stazione dei carabinieri di di Bollate su input dell’Arma di Seregno e attualmente sotto sequestro.

