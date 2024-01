Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Besana in Brianza dopo aver avviato accertamenti su un furto di denaro contante commesso all’interno di un bar del posto, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per furto una donna, risultata essere una dipendente del titolare del locale.

Furto di contanti in un bar di Besana, denunciata una dipendente

La visione delle immagini interne al bar e successivamente l’ammissione della donna, una 36enne, hanno chiarito ogni dubbio.

I militari hanno così accertato che la donna, approfittando di un momento di distrazione della moglie del titolare, con la quale stava completando il turno lavorativo, aveva prelevato la somma di 250 euro custodita nell’armadietto posto sul retro del bar nascondendo il denaro all’interno del reggiseno.

La dipendente è stata quindi denunciata per furto.

(foto archivio)