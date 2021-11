Furto di oche a Ornago, la rabbia dei proprietari

Furto di tre oche a Ornago, la rabbia e il dispiacere dei proprietari. Antuneta, Caino e Abele sono state rubate da una cascina nei pressi del Santuario.

Stavano trascorrendo un tranquillo pomeriggio nel giardino della loro cascina, quando improvvisamente sono finite delle mani di malviventi senza scrupoli. Vittime dell'ignobile gesto tre oche di proprietà della famiglia Villa, residente in una cascina situata nei pressi del Santuario di Ornago. Antuneta, Caino e Abele, questo il nome dei tre pennuti che nella giornata di martedì sono state sottratte all'affetto dei loro proprietari.

"Purtroppo non è la prima volta che succede una cosa del genere - racconta Massimo Villa, proprietario delle tre oche - Già in passato eravamo stati vittima del furto di alcuni animali. Questa volta i ladri si sono mossi in pieno pomeriggio, intorno alle 17: hanno rotto la recinzione e si sono portati via le nostre ochette".