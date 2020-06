Furto di profumi nell’ipermercato: arrestata coppia di ladri. I due, uomo e donna, sono finiti in manette nella serata di ieri, lunedì 22 giugno, a Busnago.

Nella serata di ieri, lunedì 22 giugno, i Carabinieri della Stazione di Bellusco hanno tratto in arresto per furto all’interno dell’ipermercato del centro commerciale “il Globo”, un uomo ed una donna, pregiudicati, di 41 e 40 anni. I due, senza fissa dimora, si sono resi responsabili del reato di furto di diversi profumi di vari marchi e prodotti per l’igiene esposti sui banchi, rinvenuti nella borsa che aveva a tracolla la donna.

Convalidato l’arresto

Il processo per direttissima è stato celebrato in videoconferenza questa mattina. Il Giudice del Tribunale di Monza ha convalidato l’arresto e, in attesa di definitiva sentenza, ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato tradotto presso il carcere di Monza mentre la donna presso il carcere di San Vittore Milano.

