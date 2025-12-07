La scoperta, di quelle che lasciano l’amaro in bocca, è di lunedì mattina della scorsa settimana. Nella notte tra domenica e lunedì scorsi i soliti ignoti si sono introdotti al cimitero di Cassina Savina a Cesano Maderno e hanno rubato la copertura in rame dei colombari posizionati a sinistra dell’ingresso di viale Rimembranze, verso il Parco dei Tigli, la zona meno esposta agli occhi di passanti.

Furto di rame sul tetto dei colombari di Cassina Savina

Gli operai di Assp, all’apertura dei cancelli, hanno trovato a terra le grondaie. Si sperava in un tentativo di furto, invece un’ispezione sul tetto ha permesso di scoprire l’assenza dei panelli in rame. Difficile quantificare l’ammontare del bottino. «Rifaremo il tetto con altro materiale e sostituiremo i canali che abbiamo recuperato», spiega il presidente di Assp, Claudio Migliorini, che ha immediatamente provveduto ad avvisare l’Amministrazione comunale e sporgere denuncia ai Carabinieri. Nell’attesa, per evitare problemi alla struttura, sul tetto dei colombari è stato posizionato un telo di plastica. Sembrerebbe l’azione di ladri esperti, malviventi che sanno dove poter piazzare facilmente il cosiddetto oro rosso. Potrebbero avere agito dall’esterno, appoggiando una o più scale al muro che dà sul Parco dei Tigli. La speranza è che le telecamere della videosorveglianza abbiano ripreso qualcosa o qualcuno utile a risalire agli autori del furto.