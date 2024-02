Furto in abitazione ad Albiate, ladro arrestato in flagranza

I Carabinieri della stazione di Carate Brianza hanno tratto in arresto un uomo di 29 anni ad Albiate dopo averlo sorpreso mentre tentava di introdursi all'interno di un appartamento.

L'allarme da un condominio di via Trento ad Albiate

Il ladro, di nazionalità egiziana, è stato fermato a seguito di una segnalazione al 112 giunta alla Centrale operativa all'alba di martedì. A dare l'allarme è stata la padrona di casa, una donna che vive nel complesso condominiale di via Trento, svegliata dai rumori che provenivano dalla finestra protetta dalle persiane.

Lo straniero, già noto alle Forze dell'ordine e sul quale come si è scoperto in seguito agli accertamenti gravava un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso nelle scorse settimane, dopo essersi arrampicato lungo le inferriate del condominio, aveva raggiunto il terrazzino dell'alloggio tentando di eludere il fermo antintrusione delle persiane introducendo tra le due ante un ferro ricurvo che è stato sequestrato.

L'uomo ha tentato la fuga nascondendosi su un balcone al quarto piano

A tradirlo, mentre armeggiava per scassinare la finestra, sono stati il silenzio delle prime ore del mattino: la donna, infatti, dopo avere sentito degli strani rumori, si è svegliata di soprassalto e ha immediatamente dato l'allarme. In via Trento ad Albiate si è precipitata così una gazzella dei Carabinieri della stazione di Carate Brianza. L'egiziano per nascondersi ha proseguito nell'arrampicata cercando riparo su un balcone al quarto piano sdraiandosi a terra nella speranza di non essere individuato.

I militari però non hanno desistito e dopo averlo raggiunto, lo hanno ammanettato e quindi condotto in caserma per procedere alla sua identificazione. Durante le verifiche è emerso che il 29enne era, come detto gravato, da un recente provvedimento di espulsione al quale, però, non aveva mai ottemperato.

Su disposizione del Pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, l'uomo è stato così condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Seregno. Il Gip, nel convalidare l'arresto, ha disposto a suo carico l'applicazione della custodia cautelare in carcere.