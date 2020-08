Furto in abitazione ad Arcore: arrestato un 30enne. L’uomo è stato sorpreso in flagranza nel fine settimana. A dare l’allarme è stato un vicino.

Nel fine settimana appena trascorso, i militari della Stazione di Biassono, hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di furto in abitazione un cittadino milanese, quasi trentenne. I militari sono intervenuti ad Arcore a seguito di una segnalazione di un vicino che, notando un soggetto intrufolarsi – scavalcando il muro di recinzione – in un’abitazione limitrofa che in quel momento era priva dei legittimi proprietari, ha subito avvisato le Forze dell’ordine dell’accaduto.

L’immediato intervento di una pattuglia della Stazione di Biassono ha consentito ai Carabinieri di fermare il 30enne, bloccato dopo un tentativo di fuga.

A seguito degli accertamenti, il 30enne è stato trovato in possesso degli strumenti atti ad aprire o a sforzare le serrature. Gli stessi erano stati utilizzati per forzare una finestra dell’abitazione arcorese e introdursi nel’appartamento.

