Le telecamere della casa presa di mira da un ladro hanno permesso ai Carabinieri di denunciare un 67enne. E’ successo a Seveso.

Furto in abitazione: denunciato un 67enne

Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Seveso hanno deferito in stato di libertà un 67enne residente a Carugate (Milano) per il reato di furto aggravato. L’uomo è stato identificato come il presunto autore di un furto avvenuto il 17 novembre 2025 in un’abitazione di via Aristotele a Seveso, durante il quale erano stati rubati vari oggetti e monili in oro.

Le immagini del sistema di videosorveglianza

Dopo la denuncia della vittima, una pensionata, che ha segnalato ai militari la presenza di un sistema di videosorveglianza all’interno dell’abitazione, i carabinieri hanno acquisito le immagini dalla telecamera, che hanno permesso di riconoscere l’autore del furto. I successivi riscontri, anche tramite comparazioni con gli applicativi in dotazione all’Arma, hanno confermato l’identità del sospettato.

In collaborazione con i carabinieri di Carugate, il 67enne è stato quindi riconosciuto e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.