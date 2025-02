Furto in appartamento: i Carabinieri arrestano un 28enne

E' finito in carcere il 28enne che, nella serata di lunedì 10 febbraio, è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno. E' ritenuto responsabile di un tentato furto aggravato in un appartamento di via Tevere.

Tenta il furto in appartamento

L’intervento dei militari è partito dalla segnalazione telefonica al numero di emergenza 112: un individuo era intento ad arrampicarsi sula colonna pluviale di un condominio.

Giunti rapidamente sul posto, i Carabinieri hanno individuato l’uomo mentre si introduceva in un appartamento al terzo piano, dopo aver forzato la porta finestra del balcone. Una volta entrato, ha messo a soqquadro le stanze e riposto in una borsa diversi oggetti di valore, tra cui orologi, gioielli e capi d’abbigliamento firmati, successivamente restituiti al legittimo proprietario.

Ha tentato la fuga ma è stato fermato

Il 28enne, già noto alle Forze dell’Ordine, ha tentato la fuga, ma è stato immediatamente bloccato dai militari, che lo hanno dichiarato in arresto.

Dell’arresto è stata data comunicazione al sostituto procuratore della Repubblica di Monza, che ha disposto la presentazione del 28enne al giudizio direttissimo. All’esito dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.