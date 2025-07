Condanne definitive

Insieme a tre complici avevano asportato un monitor per computer e un orologio di marca Citizen, lasciando nel giardino, durante la fuga, un decespugliatore e un compasso

Gli operatori della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile di Monza ieri, martedì 29 luglio, hanno eseguito due ordini di carcerazione nei confronti di due 56enni, entrambi residenti in provincia, per un furto in una villetta commesso nel 2023 a Seveso. Uno dei due ha precedenti per reati contro il patrimonio.

Furto in villetta nel 2023, arrestati due 56enni

I due 56enni nell’ottobre 2023 si erano resi responsabili di un furto in una villetta di Seveso, dalla quale avevano asportato un monitor per computer e un orologio di marca Citizen, lasciando nel giardino, durante la fuga, un decespugliatore e un compasso. Per commettere il furto, avevano utilizzato un furgone, al cui interno erano stati rinvenuti, subito dopo il colpo, numerosi arnesi atti allo scasso.

Avevano agito con tre complici

Nel corso delle indagini era emerso che i due uomini arrestati ieri avevano agito insieme ad altri tre complici, pianificando nei minimi dettagli il colpo. Uno dei due, insieme a un complice, aveva accompagnato gli altri sul luogo del furto e aveva poi fatto da palo, controllando l’eventuale intervento delle Forze dell’ordine. Gli altri tre componenti della banda, tra cui il secondo uomo arrestato ieri, dopo aver scavalcato la recinzione della villetta e forzato la serratura della porta di ingresso, si erano introdotti in casa.

Definitive le condanne in appello

All’esito del processo di primo grado, il Tribunale di Monza aveva condannato in primo grado entrambi alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, pena che era stata poi ridotta in sede di appello a 3 anni e 4 mesi per uno dei due arrestati e a 2 anni e 2 mesi per l’altro.

Le condanne in appello sono poi diventate definitive e nei confronti dei due 56enni sono stati emessi gli ordini di carcerazione, trasmessi alla Questura per l’esecuzione. I poliziotti della Squadra Mobile si sono messi quindi alla ricerca dei due destinatari dei provvedimenti, risultati assenti dai rispettivi ultimi domicili noti.

Rintracciati a Lentate e Desio

Le ricerche sono state quindi estese alla cerchia dei familiari e in ambito lavorativo, fino a quando, nel pomeriggio di ieri, sono stati rintracciati nei comuni di Desio e Lentate sul Seveso. Gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Monza, dove dovranno espiare la restante parte di pena (rispettivamente 2 anni e 11 mesi, e 2 anni e 2 mesi).