Furto nell'azienda agricola, appello per ritrovare il trattore rubato

Incredibile furto quello avvenuto a Roncello questa mattina, giovedì 15 dicembre, all'alba: i ladri si sono introdotti in un'azienda agricola del paese e hanno rubato un trattore. Il titolare, Fabio Solcia, lancia un appello per ritrovare il mezzo.

Rubato un trattore a Roncello

Il proprietario si è accorto del furto solo nel corso della giornata, quando si è recato nella rimessa per utilizzarlo. Una volta arrivato davanti ai cancelli, l'amara sorpresa:

"Ho visto che i lucchetti erano tranciati e subito ho capito che qualcosa non andava: quando poi sono entrato, il timore si è trasformato in realtà, perché il trattore era sparito"

Le immagini delle videocamere

Fabio si è immediatamente rivolto alle autorità sporgendo denuncia per il furto subito. I vigili hanno preso in consegna le immagini delle telecamere di sicurezza attive sul territorio:

"Si vede il ladro alla guida del trattore sbandare vistosamente ed entrare in un campo, fare qualche giro e poi andarsene in direzione di Basiano. Da lì, purtroppo, ha fatto perdere le proprie tracce"

L'appello

Da qui l'intenzione di lanciare un appello per ritrovare quanto prima il proprio trattore, ovvero un mezzo fondamentale per portare avanti l'attività di famiglia. Un appello che in queste ore è già stato condiviso anche da molti altri colleghi agricoltori della Brianza. In particolare si tratta di un New Holland blu targato AW360W: chiunque dovesse avere notizie può contattare direttamente l'azienda agricola di Roncello.