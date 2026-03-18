I malfattori hanno preso di mira il Barbershop Adam: forzata la porta d'ingresso e asportata la cassa con seicento euro oltre a due telefonini. Il titolare: "Pensavo che Seregno fosse una città tranquilla"

Ancora un furto notturno in centro città a Seregno. Dopo i bar nelle scorse settimane, preso di mira il parrucchiere Barbershop Adam di via Umberto I. L’intrusione fra domenica e lunedì della scorsa settimana: ignoti hanno tolto due viti e forzato la porta d’ingresso per entrare nel locale, dal quale hanno rimosso il registratore di cassa poggiato sul bancone. Presi anche due cellulari, uno del titolare e l’altro di un dipendente.

Furto dal parrucchiere

Il furto è stato scoperto l’indomani mattina, all’arrivo del personale, con la porta danneggiata e socchiusa. Poche ore dopo il cassetto della cassa è stato rinvenuto in una via limitrofa e restituito dai Carabinieri all’esercente. “Hanno rubato circa 600 euro del fondo cassa dopo la giornata di lavoro di domenica – ha riferito nei giorni successivi il titolare – All’arrivo abbiamo trovato tutti i documenti per terra ed erano spariti i due telefonini. Dal 2022 è la prima volta che ci succede: pensavamo che Seregno fosse una città tranquilla, soprattutto una strada del centro storico con le telecamere e per questo non abbassiamo neanche la saracinesca. Io risiedo a Cinisello Balsamo e lì succede più spesso”.

Gli altri episodi in centro

Fra i residenti “nessuno ha visto, né sentito nulla, anche perché magari se sentono un rumore pensano al cantiere“, che si trova proprio davanti al negozio per la riqualificazione della sede stradale. Come accennato, il 19 febbraio scorso nottetempo si erano consumati altri furti con una dinamica simile: bersaglio la pasticceria L’ile Douce di piazza Risorgimento e l’Ink’n’drink in corso Matteotti, oltre al Pacha di via Parini, da cui erano stati asportati i soldi rimasti in cassa. Fallito un altro tentativo all’Avo time in centro, per l’entrata in funzione dell’allarme.