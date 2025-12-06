Furto sacrilego in chiesa, rubati i gioielli dalla statua della Madonna

Con il passamontagna sul volto prima hanno adocchiato due catenine con diamantini rossi appese al polso della statua della Beata Vergine Maria. Poi hanno atteso che la chiesa di Lesmo si svuotasse dei fedeli rimasti in preghiera e, infine, ispirandosi con tutta probabilità alle “imprese” messe a segno dal leggendario ladro Arsenio Lupin, il personaggio letterario ideato da Maurice Leblanc, si sono diretti verso l’altare laterale della chiesa Santa Maria Assunta, hanno spaccato con precisione quasi chirurgica la teca in vetro che custodiva la statua e sono riusciti ad impossessarsi dei gioielli, sfilandoli dal polso della Beata Vergine.

Ladri rincorsi da due giovani e da un passante

Infine sono riusciti a scappare dopo una fuga rocambolesca prima con due volontari della parrocchia che hanno cercato invano di fermarli. E, successivamente, con un passante il quale, mentre si trovava a bordo della sua auto, appena ha visto i due giovani dell’oratorio che rincorrevano i due ladri incappucciati fuori dalla chiesa, ha prontamente fermato la sua auto e si è messo anche lui alla rincorsa dei due uomini, riuscendo a recuperare parte della refurtiva dalle mani di uno dei due malviventi.

Clamoroso colpo quello messo a segno oggi, sabato 6 dicembre 2025, una manciata di minuti poco dopo mezzogiorno, all’interno della chiesa che si trova in piazza Roma.

Ad accorgersi del colpo sono stati alcuni volontari della parrocchia che si trovavano nella cripta per preparare il presepe allestito in chiesa, come sottolineato dal parroco don Mauro Viganò, raggiunto telefonicamente nella giornata di oggi dalla nostra redazione.

Ad accorgersi del furto i volontari che stavano preparando il presepe in chiesa

“Alcuni dei volontari erano indaffarati per gli ultimi preparativi al grande presepe allestito in chiesa – ha dichiarato il responsabile della comunità pastorale don Mauro Viganò – Ad un certo punto hanno sentito un frastuono provenire dall’interno della chiesa. Un rumore conseguente alla rottura del vetro. Inizialmente non hanno ben capito cosa fosse successo però sono subito corsi vicino all’altare per capire cosa stesse accadendo. A quel punto hanno sorpreso i ladri mentre afferravano le collane dalla statua della Madonna. Due giovani coraggiosi hanno provato a rincorrere i malviventi fin sul piazzale della chiesa ma i ladri sono riusciti a far perdere le proprie tracce e a fuggire”.

Ora toccherà alle Forze dell’ordine, prontamente intervenuti sul luogo del furto, cercare di risalire ai colpevoli anche se, con tutta probabilità si tratta di veri professionisti di questo tipo di colpi.