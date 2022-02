Cesano Maderno

Erano il dono di un imprenditore ai ragazzi della squadra di calcio integrato che si allena a Cassina Savina.

Rabbia e indignazione per il furto ai danni di Carmine Pantanella, l’allenatore della squadra di calcio integrato San Bernardo Equipe 2000 di Cesano Maderno che si allena e gioca sul campo dell’oratorio di Cassina Savina: rubate le maglie dei calciatori.

Furto sull'auto del mister, rubate le maglie

I malviventi che hanno fatto razzia nella Bmw dell'allenatore hanno rubato anche le venti magliette destinate ai suoi giocatori. "I miei campioni" come li chiama lui. "Me le aveva regalate un amico più di un mese fa: le tenevo in auto nell’attesa che, finiti gli isolamenti e le quarantene per l’emergenza sanitaria, fossimo al completo agli allenamenti - spiega - Mi piaceva l’idea di consegnarle ai ragazzi quando ci fossimo stati tutti".

Il furto a Milano, zona Palmanova

Il cesanese originario di Varedo, 41 anni, di professione falegname, era a Milano per lavoro. I balordi hanno sfondato uno dei finestrini laterali e hanno messo a soqquadro l’abitacolo. Quindi sono riusciti ad aprire il bagagliaio. "Quando ho visto che non c’era più la cassetta degli attrezzi mi è montata la rabbia. Ma a darmi indignazione vera è stato accorgermi che non c’era più la scatola di cartone con dentro venti maglie, una per ogni giocatore. Ci sono in giro davvero persone senza vergogna e senza scrupoli".

"Un valore inestimabile"

Le maglie erano il dono di un varedese amico di Pantanella, William Resnati , ai venti calciatori (tra cui otto ragazzi con disabilità) che da tre anni compongono la squadra di calcio integrato di Cassina Savina. "Avevano un valore inestimabile. I miei ragazzi non si meritavano una cosa del genere" dice Pantanella.