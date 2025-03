«Galimberti Auto», i clienti «beffati» contattano Striscia la Notizia

Max Laudadio, inviato di Striscia la notizia, arriva a Verano. I clienti della concessionaria di via Battisti, ancora in attesa del risarcimento per le auto acquistate, pagate e mai ricevute, hanno voluto contattare la redazione del tg satirico.

I clienti si sono rivolti a Striscia

Da mesi attendono di riavere i propri soldi, dopo aver pagato l’acquisto di un’auto nuova mai ricevuta. E dopo le denunce ai Carabinieri, le ingiunzioni di pagamento e il coinvolgimento del Giornale di Carate, il gruppo di clienti «beffati» dal concessionario di vendita «Galimberti auto» di via Battisti, hanno contattato anche «Striscia la Notizia». L’intento è stato quello di «sfruttare» le telecamere e la notorietà del popolare tg satirico di Canale 5 per cercare di avere giustizia, ma soprattutto per far conoscere al pubblico quanto successo ed evitare che possa accadere la stessa cosa ad altri.

Auto acquistate, pagate e mai ricevute

Almeno una ventina sarebbero le denunce presentate alla stazione dell’Arma a Verano, ma ce ne sarebbero altre anche fuori Comune e addirittura fuori provincia. Molti i clienti in attesa di riavere i propri soldi, tanto da spingere la troupe televisiva ad occuparsi del caso. Per ben due volte gli operatori di Striscia, con l’inviato Max Laudadio sono arrivati a Verano Brianza: la prima volta per ascoltare il gruppo di clienti, ancora in attesa dell’auto o della restituzione dei soldi e la seconda per incontrare Pietro Raele, titolare della concessionaria auto di via Battisti.

Da mesi si attendono i risarcimenti

«Sono passati mesi, abbiamo sentito scuse di ogni tipo dal titolare e promesse di risarcimento mai concretizzate - ha raccontato una delle “vittime” della concessionaria - Dopo la pubblicazione dell’articolo sul Giornale di Carate, leggendo la notizia, altre persone si sono unite al nostro gruppo. Sono tutte persone con lo stesso nostro problema: hanno pagato l’auto nuova, ma non l’hanno mai ricevuta. La lista aumenta e sappiamo anche di altri che si sono rivolti ai Carabinieri. Purtroppo tutto è ancora fermo e abbiamo pensato di contattare la redazione di Striscia la Notizia, che ha subito accettato il nostro invito».

I clienti intervistati dalla troupe televisiva

Max Laudadio ha voluto ascoltare e intervistare alcuni clienti dell’autosalone di via Battisti e che sono ancora in attesa del risarcimento, gente che nel frattempo è stata costretta ad acquistare una seconda auto, poiché quella che era stata già pagata a Raele, non è mai stata consegnata.

Più di 200 mila euro è l’ammontare della cifra, che i clienti riuniti in gruppo, hanno calcolato come somma del risarcimento; somma che sperano ancora di poter riavere, magari anche grazie all’aiuto di «Striscia».

Le telecamere in concessionaria

Laudadio ci aveva provato, andando direttamente nell’ufficio di Raele, per ben due volte: subito dopo l’incontro con le «vittime» e, ancora, lunedì l’altro. Si è presentato dal titolare della concessionaria per chiedere conto di quanto segnalato ma, Raele avrebbe chiesto altro tempo, rinviando ad un nuovo incontro durante il quale sembrava pronto a trovare una soluzione. Così però non è stato: Laudadio, lo scorso lunedì 4 marzo, si è ripresentato, portando con sé anche una bottiglia di vino, pronta da stappare per festeggiare la restituzione dei soldi, ma ancora una volta, da parte del titolare, c’è stata la richiesta di altro tempo. Nessun brindisi, dunque. Almeno per ora. «La nostra paura è che non pagherà mai; ci risultano diversi protesti a suo carico», ha spiegato a margine del servizio al Giornale uno dei clienti coinvolti.