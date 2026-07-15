Gara clandestina nella quale morì un 16enne: condannato a 4 anni di carcere l’organizzatore

La pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata. E se dallo svolgimento della stessa deriva la morte di una (come avvenuto in quel drammatico giorno di tre anni fa) o più persone, si applica la reclusione da 6 a 12 anni, aumentata fino a un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto. In base al Codice, la violazione dell’articolo 9 bis può comportare condanne fino a 13 anni.

Il gup ha poi respinto, ritenendo la pena non congrua, i patteggiamenti a un anno per omicidio stradale per l’automobilista residente a Seregno contro cui si era scontrato Donzello e quello a 8 mesi per un 20enne, residente a Casatenovo, che aveva partecipato alla gara sulla sua 125, ma che fortunatamente rimase solo ferito, in maniera non grave, nello stesso sinistro costato la vita al 16enne.

I due imputati torneranno in aula ad ottobre. Per altri due alla sbarra, minorenni all’epoca dei fatti (uno avrebbe pubblicizzato sui social la gara clandestina, l’altro era un terzo motociclista partecipante) sta procedendo la Procura per i minori di Milano.