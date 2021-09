Garage razziati, ladri in fuga con un'auto e le bici

Al Mirabello di Lentate

I malviventi non hanno lasciato alcun segno di effrazione. Stupiti i condomini.

Garage razziati al Mirabello

Ladri scatenati, e decisamente esperti, in azione alla Cascina Mirabello: hanno aperto una decina dei garage interrati del complesso condominiale di via Manzoni per rubare un’auto e qualche mountain bike. Il tutto senza lasciare alcun segno di effrazione o manomissione, fatto che ha lasciato alquanto meravigliati i condomini, che solo al mattino si sono accorti di essere stati presi di mira dai delinquenti.

Nessun segno di effrazione

«Siamo rimasti decisamente stupiti, già altre volte ci era successo di ricevere la visita dei malviventi, ma mai con queste modalità, senza lasciare alcuna traccia - spiega Maurizio Finotto a nome degli altri condomini della Cascina Mirabello, in tutto una cinquantina.

Sono stati i primi di loro che martedì si sono recati nei box interrati a rendersi conto del furto. «Alcune claire sono state trovate sollevate, mentre altre sono state abbassate dai ladri dopo che avevano sottratto quello che era di loro interesse. In nessuna c’erano forellini o altri segni di scasso - aggiunge Finotto - In particolare è rimasta sorpresa la proprietaria della Mini, che quando ha aperto il box per salire in macchina ha visto che non c’era più».

