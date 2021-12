Seregno

Per una fuga di gas evacuato il palazzo Aler al civico 78 (scala A) di via Solferino, nel quartiere Sant'Ambrogio di Seregno. L'intervento intorno alle 9 di questa mattina, mercoledì 29 dicembre. Sul posto il personale di RetiPiù, una pattuglia della Polizia Locale e due squadre dei Vigili del fuoco per verificare l'origine del guasto e il malfunzionamento. I pompieri, mediante l'autoscala, hanno raggiunto il quinto piano dello stabile per accedere dal balcone all'appartamento nel quale è stato individuata la perdita di gas. L'intervento è tuttora in corso.

Prima dell'intervento sono state spostate alcune automobili in sosta nel cortile condominiale per permettere la sistemazione del mezzo dei Vigili del fuoco. Anche i condomini, scesi in strada per il forte odore di gas, sono stati fatti allontanare a scopo precauzionale. Dalle prime informazioni raccolte, si sentiva il miasma fin dalla notte scorsa e questa mattina i residenti hanno richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco. L'alloggio del palazzo Aler risulta non occupato e in attesa di assegnazione. I pericoli legati a una perdita di gas sono enormi, come è noto anche per alcuni recenti tragici eventi di cronaca.