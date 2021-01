Gattina torna a casa dopo un mese e mezzo. Lieto fine per Hera, sparita nel nulla a metà dicembre da Cesano Maderno.

Lieto fine per Hera, una bellissima gatta di Cesano Maderno, sparita nel nulla a metà dicembre 2020. La sua padrona, Beatrice, la cercava disperata e aveva ormai perso la speranza di poterla riabbracciare quando, condivisione dopo condivisione sui social, le hanno segnalato il ritrovamento di Hera nel varesotto, a 13 chilometri da casa.

Le cura dell’Enpa

Hera è stata infatti ritrovata a Caronno Pertusella. Beatrice non ci poteva credere.

“Sfamata per qualche giorno da generosi cittadini, è stata infine messa in sicurezza dai nostri volontari – spiegano dall’Enpa di Saronno – Il post che abbiamo scritto per trovare la sua famiglia è stato condiviso molte e molte volte e così ha raggiunto anche la padrona, Beatrice, non ci poteva credere: la stava cercando da dicembre. Eppure non era un sogno ma realtà”.

L’emozione della sua padrona

Grandissima l’emozione che Beatrice ha provato riabbracciando la sua Hera, come testimonia la foto scattata dai volontari Enpa per dare la bellissima notizia: la gattina è tornata a casa, sana e salva, a Cesano Maderno.