Gattini abbandonati in uno scatolone: salvati (e adottati) dalla Polizia locale

Tre gattini abbandonati salvati (e adottati) dalla Polizia locale. I cuccioli sono stati trovati in uno scatolone. Ora hanno tutti una famiglia.

Gattini abbandonati in uno scatolone: ora hanno una nuova famiglia

Abbandonati al freddo, dentro uno scatolone, fuori dal territorio di Villasanta e trovati per caso da un giovane che ha subito allertato diversi comandi di Polizia locale. E’ successo questa mattina, giovedì 12 novembre. I cuccioli di gatto, apparentemente nati da poche settimane, sono stati salvati dagli agenti della locale di Villasanta che per primi hanno risposto alla chiamata di soccorso. Hanno invitato il giovane a portare i cuccioli, visibilmente affamati, in Villa Camperio dove sono sono stati coccolati e nutriti con degli omogenizzati.

In poche ore tutti e tre hanno trovato un padrone tra un’agente del comando (in foto con il gattino rosso) e i familiari degli altri agenti. I nuovi padroni si occuperanno di tutti gli accertamenti veterinari oltre che di dare loro tutto l’affetto che meritano.

