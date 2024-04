Gattino bloccato in una intercapedine, salvato dai Vigili del Fuoco. L'intervento ieri, venerdì, nella scuola di via Bonaparte

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Si era infilato in un'intercapedine del comprensorio scolastico di via Bonaparte a Limbiate e non riusciva più a uscire, lo hanno salvato i Vigili del Fuoco. Vicenda a lieto fine per un gattino che ieri mattina, venerdì, era rimasto bloccato dentro la scuola Elsa Morante.

Creato un varco nella parete

Per aiutarlo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Desio accorsi in via Bonaparte con l'autopompa. La squadra è entrata nell'edificio dai sotterranei, accedendo in un cavedio molto stretto e dopo aver creato un varco in una parete, è riuscita ad individuare e recuperare il felino nell'intercapedine. Era spaventato ma in buone condizioni di salute, quindi è stato portato al sicuro.