Gatto cade nel Seveso, salvato dai Vigili del Fuoco. Ieri pomeriggio, domenica, la mobilitazione a Bovisio Masciago

Gatto salvato nel fiume Seveso

Ha fatto un volo di oltre cinque metri finendo nelle acque del fiume Seveso, per soccorrerlo sono accorsi due mezzi dei Vigili del Fuoco dai distaccamenti di Desio e Bovisio Masciago. Disavventura a lieto fine per un gatto che ieri pomeriggio, domenica, è caduto nel corso d'acqua dal giardino di un'abitazione a Bovisio Masciago che affaccia sul fiumiciattolo.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

L'insistente miagolio del felino ha richiamato l'attenzione di alcuni passanti che hanno subito allertato i soccorsi. Il gatto, impaurito e infreddolito ma in buone condizioni, era riuscito a fermarsi accanto agli argini e proprio lì lo hanno raggiunto i pompieri dopo essersi calati nel fiume dal ponticello di via Marconi, per fortuna l'acqua era bassa. Numerose persone hanno assistito con il fiato sospeso alle operazioni di salvataggio dell'animale: una volta preso e messo al sicuro in un trasportino è stato sollevato con l'ausilio di una corda e riconsegnato ai proprietari.