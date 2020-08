Dopo sei mesi, il gatto Tommy torna a casa. Storia a lieto fine, a Bovisio Masciago, per il micio di poco più di un anno di cui si erano perse le tracce a inizio febbraio.

Gatto torna a casa dopo sei mesi

Grande la gioia della sua padroncina, Valeria, che nei giorni scorsi è riuscita a riabbracciarlo. “E’ stata una grande emozione vedere che riconosceva ancora la mia voce” racconta.

La famiglia ha aspettato Tommy per sei lunghi mesi senza sapere più nulla di lui: “E’ sparito da casa il 7 febbraio scorso” spiega Valeria. Volantini affissi ovunque e richieste d’aiuto non sono bastati: “In tanti ci hanno contattato dicendo che vedevano un gattino simile al nostro vicino alle scuole elementari. Ma non siamo mai riusciti a trovarlo”.

La famiglia aveva perso la speranza

Valeria e la sua famiglia avevano perso la speranza: “Eravamo arrivati a pensare che ce lo avessero portato via. E’ un gattino molto bello e intelligente d’altronde. Speravamo almeno che stesse bene”.

Nei giorno scorsi, invece, la svolta: “In serata io e mia mamma abbiamo deciso di farci un giro in bici – ricorda la padroncina – Il caso vuole che lui ha attraversato la strada difronte a noi e lo abbiamo riconosciuto. Si è ricordato della mia voce, si è avvicinato e non voleva più staccarsi da me”. E’ così che Tommy è riuscito a riabbracciare la sua famiglia e a tornare a casa.

TORNA ALLA HOME