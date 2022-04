Gelato scaduto servito in mensa, bimbi in ospedale

Coppette di gelato scaduto da sette mesi servito alla mensa scolastica a bambini della primaria. Diversi hanno accusato malori e alcuni di loro sono anche finiti in ospedale.

Una vicenda inquietante e grave accaduta ieri, giovedì 28 aprile, ad Agrate. A darne notizia è stata la stessa Amministrazione comunale attraverso un comunicato che ripercorre quanto accaduto e annuncia l'avvio di verifiche nei confronti della società Ladisa, che eroga il servizio mensa per l'istituto comprensivo Bontempi di Agrate.

"Nella giornata di giovedì 28 aprile, presso il refettorio al piano seminterrato del plesso di via Battisti, alcune maestre della scuola primaria hanno rilevato che alcuni gelati confezionati, somministrati direttamente ai tavoli dal personale della ditta appaltatrice del servizio, recavano un’indicazione di scadenza al mese di settembre 2021 - si legge in un comunicato diffuso dal Comune di Agrate - In base alla ricostruzione dei fatti, come emersa in prima battuta e come circostanziata ulteriormente a distanza di alcune ore dall’episodio, il disservizio ha riguardato effettivamente il solo plesso Battisti e il solo refettorio indicato".