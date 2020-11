Gelsia, l’azienda di Seregno, attiva nella vendita di luce, gas e servizi ad efficienza energetica, comunica che 12 sportelli commerciali presenti sul territorio brianzolo sono aperti.

Gelsia: i 12 sportelli in provincia rimangono aperti

La clientela può consultare gli orari di apertura direttamente sul sito dell’azienda gelsia.it e recarsi di persona presso il Gelsia Point prescelto per chiedere informazioni e gestire tutte le pratiche commerciali (attivare nuovi contratti per la fornitura di energia elettrica e gas, volture, subentri).

Tutti i Gelsia Point sono stati riorganizzati per accogliere la clientela in tutta sicurezza, nel massimo rispetto della normativa anti-Covid.

Per poter garantire le corrette modalità di gestione del pubblico e degli operatori, e per mantenere il distanziamento sociale all’interno dello sportello, i clienti sono guidati da totem informativi, da un’efficace segnaletica a pavimento che indica il percorso da seguire in ingresso e in uscita, e dispenser di gel igienizzante sono a disposizione per la disinfezione delle mani.

