Comincia mercoledì 27 maggio l’operazione “Kit protezione Gelsia”. La Società brianzola, attiva nella vendita di gas ed energia elettrica, che ha già riaperto i primi Gelsia Point a partire dal 4 maggio con l’avvio della Fase 2, ora ha deciso di lanciare una nuova iniziativa per ripartire insieme in tutta sicurezza, ma con l’energia di sempre.

Gelsia lancia l’operazione “Kit protezione”

Fino al 19 settembre, per le sottoscrizioni sul libero mercato di contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per cambio fornitore (switch) o per la fornitura di gas naturale con passaggio dei clienti già serviti da Gelsia dal mercato tutelato al mercato libero presso i Gelsia Point presenti sul territorio, riceverà in regalo un esclusivo kit di protezione con logo Gelsia composto da pochette, mascherina lavabile e gel mani igienizzante da 100 ml.

“Non solo desideriamo che i nostri clienti siano tutelati quando si recano di persona presso i nostri Gelsia Point, ma con l’operazione “Kit protezione Gelsia”, e come azienda fortemente legata al territorio, desideriamo pensare alla sicurezza dei nostri clienti in ogni momento della loro giornata in questi tempi ancora così complessi”, commenta così l’iniziativa il Direttore Commerciale di Gelsia, Roberta Alfieri.

I Gelsia Point aperti

In Brianza i Gelsia Point già aperti sono a Seregno, Lissone, Desio, Cesano, Limbiate e Trezzo. Qui trovate tutte le informazioni sugli orari di apertura.

