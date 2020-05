Gelsia Point: da lunedì riaprono a Cesano, Limbiate e Trezzo. Novità sugli orari

Prosegue celermente la riapertura dei Gelsia Point sul territorio brianzolo. Il piano operativo dell’azienda, partito il 4 maggio con Seregno, Desio e Lissone, prevede per la prossima settima la riapertura di altri 4 sportelli commerciali.

Gelsia Point: da lunedì riaprono a Cesano, Limbiate e Trezzo

La società ha provveduto all’adeguamento dei Gelsia Point alle nuove norme per garantire la corretta gestione del distanziamento sociale e facilitare l’accesso da parte dei clienti.

Dall’11 maggio sarà possibile recarsi nuovamente presso gli sportelli di Cesano Maderno, Limbiate, Trezzo sull’Adda e Canegrate in tutta sicurezza. Gelsia ha infatti studiato una specifica segnaletica a pavimento che indica il percorso da seguire per ingresso e uscita e ha messo a disposizione della clientela dispenser di gel igienizzante per le mani, insieme a totem informativi che riportano le corrette indicazioni da seguire.

Novità sugli orari

Queste riaperture prevedono diverse novità non solo dal punto di vista dell’accoglienza, volta a tutelare la salute di clienti e dipendenti e semplificare quindi l’attività di sportello, ma anche dal punto di vista degli orari. In particolare, per i Point di Desio, Limbiate e Cesano Maderno, abitualmente aperti solo la mattina, è prevista un’estensione oraria con apertura pomeridiana.

Nello specifico, il Gelsia Point di Cesano Maderno sarà aperto la mattina da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e sabato dalle 8.30 alle 11.30, mentre nel pomeriggio da lunedì a giovedì sarà aperto con i seguenti orari: dalle 14.30 alle 17.00.

Il Gelsia Point di Limbiate, la mattina osserverà i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il 2° e 4° sabato del mese dalle 8.30 alle 11.30. Per quanto riguarda il pomeriggio: da lunedì a giovedì, apertura dalle 14.30 alle 17.00.

Il Gelsia Point di Trezzo sull’Adda sarà aperto il mattino di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e il pomeriggio di mercoledì sarà aperto dalle 15.00 alle 17.00.

A Canegrate, l’orario di apertura al pubblico del Gelsia Point è previsto per lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 14.00, mentre il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00.

Ampliato il Gelsia Point di Limbiate

Inoltre, il Point di Limbiate è stato oggetto di un’importante opera di restyling per renderlo non solo ancora più sicuro, ma anche più confortevole e accogliente, nonché più moderno ed efficiente. La sala di attesa è stata ampliata per rendere maggiormente arioso e spazioso l’ambiente in ingresso, gli sportelli sono ora disposti lungo una linea diagonale che ha consentito di aumentarne il numero e di distanziarli in modo tale da offrire al cliente la massima privacy.

Per quanto riguarda Seregno, Desio e Lissone, gli orari rimangono invariati rispetto a quanto comunicato dall’azienda la settimana scorsa.

Rimarranno attivi anche i canali di contatto e-mail point@gelsia.it e telefonico al numero 0362/225423, attivo da lunedì a giovedì dalle 8.30-12.30 alle 14.30-17.00 e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

