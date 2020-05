Gelsia Point di Seregno, Lissone e Desio aperti da lunedì 4 maggio

Gelsia, dopo un’attenta valutazione e uno studio approfondito, riapre al pubblico i Gelsia Point di Seregno, Lissone e Desio con alcune novità.

A partire dal 4 maggio, per garantire la corretta gestione del distanziamento sociale e facilitare l’accesso ai Gelsia Point da parte dei clienti, è stata predisposta una specifica segnaletica a pavimento che indica il percorso da seguire per ingresso e uscita.

A disposizione, sono presenti all’ingresso degli sportelli erogatori di gel igienizzante per le mani e guanti protettivi monouso, insieme a totem informativi che riportano le corrette indicazioni da seguire:

“Abbiamo valutato attentamente i protocolli da attivare presso i primi Gelsia Point che abbiamo deciso di riaprire al pubblico – ha commentato il Presidente di Gelsia, Cristian Missaglia. È nostro dovere, come azienda del territorio, essere presenti e a disposizione dei nostri clienti in modo responsabile. Ripartiamo dunque con l’apertura dei Point che normalmente, durante l’anno, sono oggetto di un maggiore afflusso di pubblico. Per ora i Point di Seregno, Lissone e Desio saranno aperti con orari ben precisi validi dal 4 al 9 maggio. Nelle settimane successive gli orari potrebbero subire delle variazioni che sarà nostra cura comunicare tempestivamente”.