Gelsia Point: riapre quello di Sovico e cambiano gli orari per quello di Meda e Giussano

Dopo la progressiva riapertura dei Gelsia Point a partire dal 4 maggio dell’anno scorso, Gelsia ha annunciato la riapertura al pubblico del Gelsia Point di Sovico dal prossimo martedì e l’estensione dell’orario di apertura di quelli di Giussano e Meda.

Riapertura a Sovico

Nello specifico, lo sportello di Sovico sarà aperto al pubblico martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00 a partire dal 9 febbraio. La Società ha provveduto all’adeguamento alla normativa vigente per garantire la corretta gestione del distanziamento sociale e facilitare l’accesso da parte dei clienti. Segnaletica a pavimento per indicare il percorso da seguire in ingresso e in uscita, dispenser di gel igienizzante per le mani e totem informativi sono i sistemi messi a punto per proteggere clienti e dipendenti.

Cambiano gli orari a Meda e Giussano

Sempre dalla prossima settimana, lo sportello di Giussano sarà aperto tutti i giorni, da lunedì a venerdì con orario 8.30-12.30. Estensione oraria anche per il Gelsia Point di Meda che prolungherà la sua apertura dal lunedì al giovedì sempre nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00. E’ possibile consultare gli orari di apertura direttamente sul sito dell’azienda gelsia.it