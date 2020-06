Gelsia premia i clienti con buoni spesa e abbonamenti gratuiti. “Sweet Home Gelsia”, il programma fedeltà lanciato il 1° aprile scorso dall’azienda di Seregno attiva nella vendita di luce e gas, è pronto a regalare nuove emozioni a tutti i suoi clienti domestici.

Dal 1° al 31 di luglio, partecipando al programma sul sito sweethomegelsia.it, sarà possibile provare ad aggiudicarsi uno dei 20 buoni spesa del valore di € 50,00 spendibili presso una delle insegne disponibili su mygiftcardsupermarket.it/home utilizzabili entro il 31 gennaio 2021.

Sempre per il mese di luglio, accedendo al programma fedeltà, i clienti domestici Gelsia avranno l’opportunità di richiedere un premio certo che consiste in un abbonamento gratuito della durata di 2 mesi su TIDAL Premium. Potranno così godere di un’estate a suon di musica da ascoltare in streaming dove e quando vogliono.

E al termine del concorso, il super premio finale: un magico viaggio a Londra per 4 persone in visita agli Harry Potter Studios.

Possono accedere gratuitamente al programma tutti i clienti domestici sul libero mercato di Gelsia, titolari di almeno un punto di fornitura attivo, in regola con i pagamenti. Per farlo basta semplicemente registrarsi sul sito sweethomegelsia.it, dove sono riportate anche le condizioni e gli ulteriori dettagli del concorso, comprese le modalità di consegna dei premi e il regolamento completo.

