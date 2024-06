Generosa fino alla fine, ha donato le cornee

Grande cordoglio a Birone di Giussano per l'addio a Graziella Buzzi, molto conosciuta in frazione. La 71enne ha donato le cornee.

La malattia improvvisa

Grande cordoglio a Birone per la scomparsa di Graziella Buzzi, 71 anni.

La malattia improvvisa che l’ha colpita, è esplosa in tutta la sua gravità, nell’ultimo mese e il 29 maggio si è spenta all’hospice di Giussano a causa di un tumore celebrale. Lascia il marito Sandro e due figli Roberto e Alessandro, le nuore Elisa ed Emanuela e tre adorati nipoti, Giulia, Riccardo e Alessia. In pensione da diversi anni, aveva lavorato da impiegata presso Colzani-Ingranaggi.

La scelta di donare

Donna molta attiva in comunità che ha sempre dimostrato grande attenzione verso gli altri e grande generosità d’animo verso chiunque avesse bisogno, tanto che i familiari non hanno avuto il minimo dubbio e, alla richiesta dei medici, hanno subito acconsentito al prelievo delle cornee.

"Un esempio da seguire"

Buzzi è la quarta donatrice nel 2024, la 242esima dalla fondazione dell’Aido-Giussano. Pur non essendo iscritta all’associazione la sua sensibilità e quella della sua famiglia sono stati ancora una volta molto importanti per ridare la vista a due persone. «Un esempio da seguire» hanno sottolineato dall’Aido.

Dedita alla famiglia

Persona molto semplice ma molto attiva era sposata dal 1976, ed era molto dedita alla famiglia, al suo lavoro, alla casa. Grande appassionata lettrice, aveva anche l’hobby del giardinaggio: si prendeva cura dei suoi fiori in vaso e di quelli in giardino.

Nonna amatissima si prendeva cura dei suoi nipotini a cui era legatissima. In questi giorni di lutto moltissime sono state le persone che si sono unite al dolore dei familiari e che sabato 1 giugno hanno voluto renderle l’ultimo saluto partecipando ai funerali.