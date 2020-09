Genitori oggi: nuovo ciclo di incontri a Vimercate. Lo propone l’Associazione Sloworking e prevede tre incontri tra settembre e ottobre.

Un ciclo di incontri dedicato a future mamme e futuri papà per comprendere appieno le sfide e le potenzialità dell’essere genitori oggi. A proporlo è l’associazione Sloworking di Vimercate, capofila di WIN-WIN (Women In Network), un progetto finanziato da Regione Lombardia, nell’ambito del bando “Progettare la parità in Lombardia – 2019”.

Il progetto, curato dal Centro “Il Melograno” con la collaborazione del Comune di Vimercate, ISS Ezio Vanoni, CGIL Monza e Brianza, Telefono Donna e associazione GammaDonna, prevede tre incontri tra settembre e ottobre.

Una rete di condivisione

Gli incontri permetteranno di incontrarsi dal vivo e creare passo dopo passo una rete per condividere paure, attese, pregiudizi ed emozioni connesse ai ruoli di padre e madre e favorire una cultura di condivisione nelle responsabilità di cura, attraverso lavori espressivi, narrativi e creativi.

Il calendario

I tre momenti di incontro, della durata di due ore ciascuno, si terranno presso la Biblioteca Civica di Vimercate – cortile interno (accesso area ragazzi) in piazza Unità d’Italia 2/g e seguiranno questo calendario:

– Sabato 26 settembre 2020, ore 10 – “Aspettative e stereotipi connessi al ruolo di buona madre e buon padre”

– Sabato 3 ottobre 2020, ore 10 – “La cura responsabile”

– Sabato 17 ottobre 2020, ore 10 – “Da coppia a triade: la nuova identità familiare”

La partecipazione è gratuita, Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 349.406.24.60 o inviare una mail all’indirizzo nascita@centroilmelograno.it

