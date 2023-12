Gentile e sorridente, l' addio ad una giovane mamma

Si è spenta all'ospedale Humanitas di Rozzano, Francesca Mangone, cassiera al centro commerciale di Giussano. Aveva 48 anni e per due volte ha lottato contro un tumore che non le ha dato scampo.

Lavorava al centro commerciale Carrefour

Sempre sorridente e gentile con tutti, piena di attenzioni e molto protettiva con la sua famiglia. Così in tanti ricordano Francesca Mangone, che si è spenta all’età di 48 anni. Lavorava al centro commerciale Carrefour di Giussano come cassiera e in tanti, in città la conoscevano, come conoscono bene la famiglia che in passato aveva vissuto a Birone.

La malattia

La giovane donna, mamma di un figlio di 18 anni, Christian, se n’è andata troppo velocemente a causa di un tumore, che era tornato per la seconda volta a distanza di tempo e che questa volta non gli ha dato scampo. Si è spenta il 12 dicembre all’ospedale Humanitas di Rozzano dove era in cura. Fino alla fine ha lottato, sperando di vincere ancora una volta la sua battaglia.

IL ricordo del fratello

«Se n’è andata nel giro di pochi mesi e ha combattuto fino alla fine contro la malattia - ricorda il fratello Armando, parrucchiere con negozio in piazza Cadorna a Robbiano - Francesca si dedicava a tutti, era molto protettiva, piena di cura e attenzioni verso la famiglia e gli amici».

Funerali in basilica

Sposata con Andrea Odorico, era cresciuta con il fratello e le sorelle Caterina e Stefania a Birone, per poi spostarsi a Robbiano, e proprio nella chiesa parrocchiale della frazione, venerdì 15 dicembre erano stati organizzati i funerali, che si sono però poi svolti in basilica a Giussano, poichè davvero tante persone hanno voluto parteciparvi.

Un commosso addio, in una basilica gremita di familiari e tanti amici, colleghi, parenti giunti dalla Calabria, regione dalla quale proveniva la sua famiglia. La notizia ha lasciato tanto dolore anche tra i colleghi del centro commerciale, dove Francesca aveva iniziato a lavorare tanti anni fa, subito dopo l’apertura del punto vendita in via Prealpi.