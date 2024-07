Gesto disperato: un giovane si getta dal ponte Realdino

Grande mobilitazione questa mattina nei pressi del ponte Realdino a Carate : un giovane si è gettato dal ponte poco dopo le 10.

Si è lanciato dal ponte

Gesto disperato questa mattina, poco dopo le 10. Un ragazzo di 28 anni di Sovico si è gettato dal ponte Realdino a Carate. Poche le informazioni al momento, ma sembrerebbe che la vittima sia arrivata in prossimità del ponte in via Trento Trieste e poi si sia lanciata nel vuoto.

Forze dell'ordine sul posto

Il corpo del giovane è precipitato per diversi metri ed è poi finito sulla strada; sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i pompieri ed era arrivato sulla zona anche un elicottero, che è rientrato senza effettuare l'intervento. Per il 28enne di Sovico infatti non c'era più nulla da fare.