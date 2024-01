Gesù Bambino sottratto dalla capanna e gettato nel Seveso

A Cesano Maderno i vandali hanno sottratto la sagoma del Gesù Bambino della natività e l'hanno gettata nel Seveso. La sagoma è stata poi ritrovata il mattino dopo, fortunatamente senza danni.

Vandalismo a Cesano Maderno contro il presepe di piazza Monsignor Arrigoni: sottratta la sagoma di Gesù Bambino e gettata nel fiume Seveso.

Sono le parole del responsabile della Comunità pastorale Pentecoste, don Stefano Gaslini, che ha così commentato quanto accaduto giovedì 28 dicembre, quando la sagoma del Bambino della Natività è stata ritrovata nel Seveso. Una storia raccontata anche ai parrocchiani nel corso delle Messe domenicali. Qualcuno infatti ha deciso di prendere di mira la sagoma in legno raffigurante Gesù Bambino, asportarla dalla Natività posizionata sul sagrato della chiesa Santo Stefano, realizzata come da tradizione dai volontari, e gettarla nel Seveso. Fortunatamente la sagoma è stata ritrovata la mattina dopo, senza danni, e recuperata dall’alveo del torrente.

"Il fatto è accaduto in pieno giorno, perché al mattino ho visto la sagoma al suo posto e alle 18.30 era sparita. Per cui è stata portata via sicuramente in quel lasso di tempo. Quando l’ho scoperto era buio e nessuno l’ha cercata nel Seveso. Fortunatamente il mattino dopo è stata ritrovata. L’acqua non l’aveva portata via - commenta il parroco - Possiamo dire che Gesù, nel giorno della strage degli innocenti, è stato salvato dalle acque".