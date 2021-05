Getta via la droga dopo aver visto i Carabinieri: 27enne finisce nei guai

Getta la droga per terra alla vista dei Carabinieri ma i militari lo scoprono. Nei guai è finito un 27enne dell’Est Europa residente in Brianza. Trovati anche mille euro in contanti.

Getta via la droga dopo aver visto i Carabinieri

Si trovava nel centro di Lesmo e aveva in tasca ben 30 dosi di cocaina pronta per essere spacciata. Ma appena notato l’arrivo di una vettura dei Carabinieri ha pensato di disfarsi della droga, gettandola a terra, convinto di non essere stato visto dai militari.

I Carabinieri della Stazione di Arcore invece lo avevano visto benissimo: proprio per questo hanno deciso di fermare l’auto e verificare il “pacchetto” lanciato dal ragazzo, un giovane di 27 anni dell’Est Europa, residente in Brianza.

I militari hanno così potuto accertare che si trattava di cocaina, già suddivisa in quasi 30 dosi pronte per essere immesse nel mercato. Successivi accertamenti hanno permesso di rinvenire inoltre mille euro in contanti verosimilmente provento di attività illecita.

Il ragazzo è stato quindi tratto in arresto.