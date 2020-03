Gettano droga dal finestrino fidanzati arrestati per spaccio. La coppia è stata fermata dai Carabinieri a Varedo, sequestrati un etto di cocaina e 900 euro

Gettano droga dal finestrino

In questo periodo di restrizioni c’è chi fa consegne a domicilio di generi alimentari e chi di…droga. Un’attività quest’ultima che però è costata cara a una coppia di fidanzati residenti a Meda in trasferta a Varedo. I due, lui marocchino di 29 anni e lei italiana di 30, sono stati fermati dai militari impegnati nei posti di controllo per l’osservanza delle prescrizioni sanitarie

Sequestrati cocaina e contanti

Nel momento in cui i militari hanno intimato l’alt, hanno notato che il passeggero gettava un sacchetto dal finestrino, quindi hanno bloccato l’auto. Nel frattempo andavano a recuperare il sacchetto, che poi si è scoperto contenere cocaina. Sono quindi scattate la perquisizione personale, dell’auto e dell’abitazione della coppia a Meda. I Carabinieri sono così riusciti a recuperare un etto di cocaina e 900 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio

Fidanzati arrestati per spaccio

A quanto pare la coppia si trovava in giro per effettuare consegne a domicilio dello stupefacente ai clienti che avevano prenotato le varie dosi. I due fidanzati, entrambi disoccupati e già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio. Sono stati anche denunciati per essere usciti di casa senza un valido motivo come previsto dall’ordinanza restrittiva sull’emergenza Coronavirus.

