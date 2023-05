Giallo a Correzzana: i Carabinieri indagano sul presunto tentato rapimento di una bambina

E' giallo in queste ore a Correzzana: i Carabinieri della stazione di Besana stanno infatti indagando su un presunto tentativo di rapimento ai danni di una bambina di 7 anni. I contorni della vicenda sono al momento poco chiari.

Giallo a Correzzana: indagini sul presunto tentato rapimento di una bambina

L'allarme è stato lanciato in queste ultime ore da parte di una mamma che attraverso i gruppi whatsapp di paese ha raccontato quello che, qualora fosse confermato, sarebbe un episodio a dir poco preoccupante. Dal messaggio che sta facendo il giro della Brianza pare che i fatti siano accaduti qualche giorno fa. La bimba di 7 anni e le sorelle di poco più grandi si sarebbero trovate lungo via Kennedy quando un'auto con a bordo una coppia di nordafricani si sarebbe avvicinata loro a bordo strada: dalla vettura una donna con il velo avrebbe provato a prelevare con la forza la piccolina, senza però riuscirci per via dell'intervento salvifico delle sorelle.

La denuncia e le indagini

Come detto, i contorni della vicenda sono ancora poco chiari. La certezza, al momento, è una: non si tratta di una delle solite bufale sui rapimenti di minori, in quanto ai Carabinieri è stata effettivamente presentata una regolare denuncia da parte di un genitore. Gli stessi Militari hanno avviato le indagini per capire cosa possa essere realmente successo. Non si esclude nemmeno che possa essersi trattato di un malinteso. Il condizionale comunque resta d'obbligo in attesa che le Forze dell'ordine facciano luce sull'accaduto.

Immagini delle telecamere a disposizione delle indagini

Per questo la raccomandazione è quella di agire con prudenza, soprattutto attraverso social, per evitare che informazioni riservate e delicate (considerando anche che ci sono dei minori coinvolti) possano interferire nelle indagini e seminare incautamente il panico tra la cittadinanza. Sulla vicenda anche l'Amministrazione comunale ha diramato una comunicazione: