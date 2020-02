Giallo ad Arcore, carcasse di cani ritrovati al Laghettone

Si infittisce sempre di più il giallo dei cani uccisi e abbandonati in sacchetti di plastica ad Arcore.

Nel giro di pochi giorni si sono verificati due episodi. Infatti nei giorni scorsi i volontari della Protezione civile, durante un perlustramento della zona del Laghettone, a Bernate, hanno rinvenuto due sacchetti nei quali c’era la carcassa di una cagna e, nell’altro, i suoi cuccioli, con tutta probabilità, appena dati alla luce.

Non è il primo episodio

Non si tratta del primo episodio, come ha evidenziato il primo cittadino Rosalba Colombo, che ha sfogato tutta la sua ira contro i padroni di questi cani.

“E’ evidente che c’è un problema perchè siamo di fronte a dei veri e propri bastardi – ha attaccato il primo cittadino di Arcore Rosalba Colombo – E’ il secondo ritrovamento di cani morti ammazzati cosi crudelmente. Vorrei lanciare un appello: faremo di tutto per capire chi sono i colpevoli e se qualcuno ha visto qualcosa lo invito caldamente a recarsi dai carabinieri, che stanno indagando su questi ritrovamenti. Verificheremo se i cani hanno il cip e monitoreremo le immagini registrate dalle telecamere sparse per la città. Non la faranno franca”.