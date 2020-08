Gianetti: il Tribunale del lavoro dà ragione a Cgil, Cisl e Uil. Dichiarata antisindacale la condotta dell’azienda nei confronti dei rappresentanti sindacali confederali.

Il giudice del Tribunale di Monza ha emesso sentenza sulla causa promossa da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil della Brianza per comportamenti antisindacali da arte della ditta Gianetti Faad Wheels di Ceriano Laghetto.

In una nota le tre organizzazioni sindacalii spiegano che “il giudice ha pienamente riconosciuto le istanze presentate dalle organizzazioni sindacali che rivendicavano il mancato riconoscimento degli accordi di secondo livello ai lavoratori somministrati (interinali) oltre al discredito degli stessi sindacati in base al fatto che il proseguimento da parte dell’azienda della condotta antisindacale porta a ripercussioni negative per la libertà e l’attività sindacale. In mancanza quindi di un pronunciamento di divieto di tale condotta da parte del Tribunale il rischio sarebbe stato quello di non avere un’effettiva tutela e un protrarsi del danneggiamento dell’immagine delle organizzazioni firmatarie degli accordi e una pericolosa deriva di smantellamento degli accordi di secondo livello, che contengono migliorie economiche e normative per i lavoratori della Gianetti”.

“La sentenza – spiega Sefano Bucchioni della Fiom Cgil (foto in apertura dell’articolo), che ha seguito la vertenza con i colleghi Francesco Caruso e Tiziano Ripamonti, rispettivamente della Uilm e della Fim – ha spazzato via nettamente le tesi di difesa aziendali ritenendole infondate. Ci auguriamo che a seguito di tale pronunciamento da parte del giudice del lavoro la direzione riveda le proprie posizioni e provi ad avere relazioni sindacali costruttive”.

I tre sindacalisti concludono rimarcando che “il lavoro delle Rsu e delle organizzazioni sindacali così come del neo costituito Coordinamento sindacale della Gianetti Fad Wheels non termina con questa sentenza, Proseguiremo nel percorso intrapreso per tutelare al meglio tutti i lavoratori e le lavoratrici dei due siti produttivi di Ceriano e Carpenedolo”.

