Cordoglio

Renato Franco si è spento a 90 anni, il ricordo di Maurizio Allievi e Franco Giorgetti.

Ginnastica Meda in lutto per lo storico allenatore Renato Franco. E' morto a 90 anni.

Ginnastica Meda piange il nonno-allenatore

Ha cresciuto generazioni di ginnasti dispensando consigli, segnalando imperfezioni ed errori ma senza mai essere troppo severo, suggerendo come migliorarsi, spronando a dare il massimo e premiando un esercizio ben riuscito con una manciata di spagnolette, uno dei suoi tratti distintivi che più rimarranno impressi nei cuori degli sportivi e della dirigenza. La Ginnastica Meda ha dovuto dire addio a uno dei suoi pilastri, lo storico allenatore Renato Franco. Si è spento a 90 anni a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Il ricordo di Maurizio Allievi e Franco Giorgetti

Fino all’ultimo gli sono stati accanto Maurizio Allievi, direttore tecnico della società di ginnastica artistica, e il suo collaboratore Franco Giorgetti, che l’hanno coccolato, accudito e assistito come un padre. Perché in fondo per Franco, che non si è mai sposato e non ha avuto figli, «la Ginnastica Meda è stata la sua famiglia», sottolinea Allievi, che con commozione ripercorre il cammino fatto insieme, in 48 anni di conoscenza. «L’ho incontrato quando avevo 12 anni, quando ero un atleta della Pro Sesto di Milano e lui il mio allenatore - ricorda - Lui stesso è stato ginnasta prima ancora che allenatore, ma è stato anche giudice nei collegiali federali. La ginnastica artistica era il suo mondo». E quando, 22 anni fa, Franco chiamò Allievi per dirgli che era rimasto senza una società e quindi senza bambini a cui insegnare, il suo ex allievo non ci pensò due volte: «Gli dissi di venire da noi a Meda. Per lui fu come rinascere e da allora non ci ha più lasciati».

