I due allarmi sono scattati nel primo pomeriggio a Bellusco, prima in via Veneto e poi in via Dolomiti: sul posto Vigili del Fuoco e Polizia locale

Pomeriggio concitato nella giornata di ieri, giovedì 19 febbraio, sul territorio di Bellusco per via di due emergenze: un incendio e una caduta di un albero.

Giornata di interventi: principio d’incendio e albero caduto in paese

Il primo allarme è scattato attorno alle 14.15 per un principio d’incendio segnalato in un’abitazione di via Veneto. Alla chiamata al numero unico dell’emergenza urgenza, la centrale regionale ha indirizzato sul posto i Vigili del Fuoco con un’autoscala da Monza e l’autobotte da Merate, oltre che gli uomini del Corpo di Polizia Locale Brianza Est guidati dal comandante Alessandro Benedetti.

Immediatamente i pompieri, coadiuvati dai ghisa cittadini, si sono messi al lavoro per mettere in sicurezza l’edificio e spegnere il principio d’incendio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e dunque non sono stati riscontrati feriti.

L’intervento in via Dolomiti

Il secondo allarme è invece scattato un giro d’orologio più tardi, quando alle 15.30 per via della pioggia e del vento, un albero è caduto in via Dolomiti sul marciapiede della strada. Sul posto sono arrivati sempre gli agenti del comando di Polizia Locale che hanno messo in sicurezza la zona delimitando l’area della caduta della pianta. Anche in questo caso fortunatamente, il crollo non ha provocato feriti.

Per quanto riguarda la rimozione, sarà poi l’ufficio Tecnico comunale che si occuperà di organizzare la procedura per il taglio dell’albero e liberare così il marciapiede.