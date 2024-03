Giornata ecologica a Briosco, i volontari trovano pure... la droga

Comune, cittadini e associazioni impegnati a pulire i sentieri di Briosco cosa trovano? Oltre a tanti, troppi, rifiuti abbandonati pure quattro distributori di banconote e una busta contenente numerose dosi di droga.

Giornata ecologica a Briosco

Incredibile ma vero quanto successo domenica, in occasione della giornata ecologica organizzata dal delegato all’Ambiente della Giunta Verbicaro Luca Pettenello e dall’assessore ai Lavori pubblici Domenico Perego.

Due i momenti: il primo sabato con la Protezion civile impegnata nella rimozione di rovi e infestanti in modo da rendere facile l’accesso all’«esercito» di volontari entrato in azione il giorno successivo, domenica. Oltre alle tute gialle, Alpini, Comitato Bevere, Amici dello sport, singoli cittadini e, per la prima volta, i «Greenboys squad» gruppo di giovani «verdi» nato nel 2020 a Sirone. Anche «Gelsia» ha dato una mano, mettendo a disposizione personale, attrezzi e mezzi. Domenica la giornata è iniziata alle 8,30 nella baita delle Penne nere di Capriano; dopo la distribuzione di pettorine, guanti, rastrelli e pinze, gli organizzatori hanno suddiviso i gruppi per aree di intervento.

Tra i rifiuti, pure la droga