Giornata nazionale Sla, partecipa anche tu con una foto. Domenica 20 settembre si celebra la XIII edizione della Giornata nazionale sulla Sla, promossa da Aisla, Associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica.

Giornata nazionale Sla, il FLASHimMOB

In Provincia di Monza e Brianza l’iniziativa più importante per ricordare la Giornata nazionale della Sla la promuove la cooperativa “La Meridiana” di Monza. Venerdì 18 settembre alle 18 si terrà l’evento in diretta online FLASHimMOB con toccanti testimonianze scritte da persone con Sla.

Un’iniziativa promossa in collaborazione con Aisla e Centro Clinico NeMO. Video disponibile su www.cooplameridiana.it visione gratuita. L’azione per il FLASHimMOB prevede l’invio di una propria foto all’indirizzo iopartecipo@cooplameridiana. it Sarà composto un mosaico con tutte le immagini inviate (come da foto in apertura dell’articolo).

L’iniziativa di Aisla

Con l’iniziativa “Un contributo versato con gusto” Aisla metterà a disposizione 12.000 bottiglie di Barbera d’Asti Docg per raccogliere fondi per “L’Operazione Sollievo”, il progetto avviato nel 2013 che ha permesso all’Associazione di destinare 650.000 euro di donazioni all’assistenza delle persone con Sla e delle loro famiglie.

Le bottiglie possono essere prenotate su negoziosolidaleaisla.it il portale dell’associazione che gestirà le spedizioni in tutta Italia. Nella Provincia di Monza e Brianza è possibile concordare la consegna delle bottiglie all’indirizzo e-mail gilgimbo@gmail.com

Quest’anno Aisla, in considerazione della particolare situazione sanitaria del Paese, ha scelto di puntare su un “grande banchetto digitale” e di ridurre la tradizionale presenza in piazza dei suoi 300 volontari che nelle precedenti edizioni della Giornata Nazionale sulla Sla erano impegnati con gazebo e banchetti nella distribuzione delle bottiglie nelle strade.

Nella notte tra sabato 19 settembre e domenica 20 settembre, una luce verde (il colore di Aisla e della speranza) illuminerà centinaia di monumenti in tutta Italia, tra cui la Mole Antonelliana a Torino, la Piramide Cestia a Roma, la Fontana Maggiore a Perugia, grazie alla riconfermata collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Il programma degli eventi, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito dell’Associazione: aisla.it/giornata-nazionale-sla-2020/

