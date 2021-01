Giorno della Memoria: in Brianza conferite 37 medaglie d’onore. La Prefettura ha fatto sapere che non si terrà nessuna cerimonia provinciale, ma saranno i sindaci dei comuni coinvolti che cureranno la consegna ai familiari.

Giorno della Memoria: in Brianza conferite 37 medaglie d’onore

Il prossimo 27 gennaio ricorrerà il “Giorno della Memoria”, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi di concentramento.

Come di consueto, la Presidenza della Repubblica ha conferito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, 296 Medaglie d’Onore alla memoria di cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti.

I nomi

Tra i 296 nomi ben 37 sono i brianzoli a cui sono state conferite le Medaglie della Memoria. Eccoli:

ALIPRANDI Angelo – Sovico

BARTESAGHI Ernesto – Verano Brianza

BARZAGHI Enrico – Usmate Velate

BELLO Mariano – Seregno

BONALUMI Luigi – Besana in Brianza

BOVO Ugo – Muggiò

CANZI Ambrogio – Monza

CAPROTTI Egidio – Carate Brianza

CARZANIGA Ernesto – Bellusco

CHIUSI Marco – Sovico

CITTERIO Silvio – Giussano

CONFALONIERI Enrico – Sovico

DI ROSARIO Domenico – Monza

FAVA Rocco – Albiate

FIORIN Libero – Sovico

FUMAGALLI Lanfranco – Carate Brianza

GALBIATI Giuseppe – Sovico

LONGHI Martino – Giussano

MANDELLI Angelo – Seregno

MASPERO Riccardo – Monza

MATTAVELLI Giovanni – Albiate

MONTRASIO Luigi – Monza

NAVA Carlo – Cesano Maderno

PERUZZI Ademaro – Besana in Brianza

PIROVANO Costantino – Sovico

RADAELLI Piero Verano Brianza

REDAELLI Angelo – Albiate

REDAELLI Ernesto – Albiate

REDAELLI Paolo – Triuggio

ROVELLI Primo – Seregno

RUGA Marino – Bernareggio

SANTAMBROGIO Giulio – Meda

SCALVINONI Pietro Natale – Seregno

SCANZI Basilio – Muggiò

SILVA Gaetano – Monza

TONOLINI Ermenegildo – Bovisio Masciago

VALTORTA Ambrogio – Sovico

A causa del Covid nessuna cerimonia provinciale

In considerazione delle misure di contenimento e contrasto del contagio oggi in vigore, quest’anno non sarà organizzata una manifestazione di carattere provinciale per la consegna delle Medaglie d’Onore.

Il Prefetto Palmisani ha quindi voluto chiedere la collaborazione dei Sindaci, che cureranno la consegna delle Medaglie d’Onore ai parenti degli insigniti con le forme e le modalità che, nel rispetto delle misure di contenimento e contrasto del contagio, saranno ritenute più opportune.

Nell’occasione, il Prefetto ha sottolineato che «pur nel contesto emergenziale attuale, l’importanza della ricorrenza non deve venire meno, atteso il valore che questo Giorno assume per mantenere vivo il ricordo della tragedia e delle responsabilità, a perenne testimonianza delle atrocità subite e delle drammatiche conseguenze che ne derivarono».

TORNA ALLA HOME